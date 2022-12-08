Почеттино сравнил игру Мбаппе и Кейна

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино сравнил нападающего сборной Англии Гарри Кейна и форварда французской национальной команды Килиана Мбаппе.

«Кейн все время сосредоточен на игре. Мбаппе — полная противоположность этого. Если он не касается мяча, значит, он расслаблен», — цитирует тренера The Athletic.

В этом сезоне на счету Кейна 13 голов и три голевые передачи в 22 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах. На ЧМ-2022 в Катаре он отметился одним голом.

Мбаппе забил 21 гол и отдал пять результативных пасов в 20 матчах за «ПСЖ». В составе сборной Франции он забил пять голов и сделал две голевые передачи в четырех матчах ЧМ-2022.