«Ливерпуль» готов предложить полузащитнику «Фиорентины» Амрабату контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год

«Ливерпуль» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» и сборной Марокко Софьяну Амрабату, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, мерсисайдцы готовы платить 26-летнему футболисту 4 миллиона евро в год. При этом «Фиорентина» не собирается отпускать игрока и собирается предложить ему новый контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в 3,2 миллиона евро в год.

Руководство «Ливерпуля» впечатлено игрой Амрабата на ЧМ-2022 в Катаре и считает, что футболист способен усилить состав команды.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 20 матчей за «Фиорентину» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 он сыграл в 4 встречах и также не отметился забитыми мячами или голевыми передачами, но вышел в четвертьфинал турнира в составе сборной Марокко.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.