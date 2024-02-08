Почеттино о матче с «Астон Виллой»: «Это было лучшее выступление «Челси» за сезон»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино остался доволен игрой команды в матче четвертого раунда Кубка Англии с «Астон Виллой» (3:1).

«Я думаю, да. Это было одно из лучших, может быть, лучшее выступление за сезон. Я очень доволен игрой и тем, как игроки наслаждались футболом. Это порадовало меня больше всего. Мы молодая команда, а быть стабильными — самое сложное для молодой команды. С молодой командой найти баланс — самое сложное», — сказал тренер.

Команда Почеттино вышла в 1/8 финала и сыграет с «Лидсом». Матч состоится 28 февраля.

В турнирной таблице чемпионата Англии лондонский клуб занимает 11-е место, набрав 31 очко за 23 тура.