«Арсенал» готов продлить контракт с защитником Уайтом
«Арсенал» готов заключить новый долгосрочный контракт с защитником команды Беном Уайтом, сообщает HITC.
По данным источника, переговоры между 26-летним игроком и клубом ведутся с начала этого сезона, и есть уверенность, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.
Уайт в этом сезоне провел 32 матча за «Арсенал», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|24
|16
|6
|2
|55-23
|54
|
2
|Ман. Сити
|23
|16
|4
|3
|56-25
|52
|
3
|Арсенал
|24
|16
|4
|4
|53-22
|52
|
4
|Тоттенхэм
|24
|14
|5
|5
|51-36
|47
|
5
|Астон Вилла
|24
|14
|4
|6
|50-32
|46
|
6
|МЮ
|24
|13
|2
|9
|33-33
|41
|
7
|Ньюкасл
|24
|11
|3
|10
|51-39
|36
|
8
|Вест Хэм
|24
|10
|6
|8
|36-42
|36
|
9
|Брайтон
|24
|9
|8
|7
|43-40
|35
|
10
|Вулверхэмптон
|24
|9
|5
|10
|37-39
|32
|
11
|Челси
|23
|9
|4
|10
|38-39
|31
|
12
|Фулхэм
|24
|8
|5
|11
|33-39
|29
|
13
|Борнмут
|23
|7
|6
|10
|31-44
|27
|
14
|Брентфорд
|23
|7
|4
|12
|34-39
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|23
|6
|6
|11
|26-40
|24
|
16
|Нот. Форест
|24
|5
|6
|13
|30-44
|21
|
17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33-45
|20
|
18
|Эвертон
|24
|8
|5
|11
|26-32
|19
|
19
|Бернли
|24
|3
|4
|17
|25-50
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|24
|3
|4
|17
|22-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.02
|15:30
|
Ман. Сити – Эвертон
|2 : 0
|10.02
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Ливерпуль – Бернли
|3 : 1
|10.02
|18:00
|
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
|1 : 3
|10.02
|18:00
|
Тоттенхэм – Брайтон
|2 : 1
|10.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|0 : 2
|10.02
|20:30
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|2 : 3
|11.02
|17:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|0 : 6
|11.02
|19:30
|
Астон Вилла – МЮ
|1 : 2
|12.02
|23:00
|
Кр. Пэлас – Челси
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|13
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|16
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|20
|1
|7
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