«Арсенал» готов продлить контракт с защитником Уайтом

«Арсенал» готов заключить новый долгосрочный контракт с защитником команды Беном Уайтом, сообщает HITC.

По данным источника, переговоры между 26-летним игроком и клубом ведутся с начала этого сезона, и есть уверенность, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Уайт в этом сезоне провел 32 матча за «Арсенал», в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.