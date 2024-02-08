«Ноттингем Форест» по пенальти обыграл «Бристоль Сити»

«Ноттингем Форест» пробился в 1/8 финала Кубка Англии. Команда Нуну Эшпириту Санту обыграла по пенальти «Бристоль Сити». Это была переигровка, так как в первый раз команды сыграли вничью — 0:0.

Нападающий Дивок Ориги на 8-й минуте открыл счет. Почти сразу гостям удалось отыграться благодаря голу Джейсона Найта. Во втором тайме голов забито не было, как и в дополнительное время. В серии пенальти игроки «Ноттингема» оказались точнее — 5:3.

В 1/8 финала «Ноттингем Форест» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 28 февраля.