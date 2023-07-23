Почеттино: «Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о будущем защитника Леви Колвилла.
«Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси». Мне нравится работать с ним. Леви может стать одним из величайших центральных защитников в Англии», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.
Сезон-2022/23 Колвилл провел в «Брайтоне» на правах аренды из «Челси». Он сыграл 24 матча во всех турнирах, отдал 3 голевые передачи, и помог «чайкам» завоевать путевку в Лигу Европы.
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|0
|0
|0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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