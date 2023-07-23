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Сегодня, 19:15

Почеттино: «Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о будущем защитника Леви Колвилла.

«Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси». Мне нравится работать с ним. Леви может стать одним из величайших центральных защитников в Англии», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.

Сезон-2022/23 Колвилл провел в «Брайтоне» на правах аренды из «Челси». Он сыграл 24 матча во всех турнирах, отдал 3 голевые передачи, и помог «чайкам» завоевать путевку в Лигу Европы.

Маурисио Почеттино
ФК Челси
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