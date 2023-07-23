Почеттино: «Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о будущем защитника Леви Колвилла.

«Колвилл собирается продолжить выступление за «Челси». Мне нравится работать с ним. Леви может стать одним из величайших центральных защитников в Англии», — цитирует тренера журналист Фабрицио Романо.