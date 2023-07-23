Нападающий «Вулверхэмптона» Хименес продолжит карьеру в «Фулхэме»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес перейдет в «Фулхэм», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 5,5 миллионов евро.

Сообщается, что клубы уже согласовали сделку, а сам игрок принял предложение «Фулхэма».

32-летний форвард сыграл в сезоне-2022/23 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.