«Ливерпуль» и «Атлетико» заинтересованы в покупке Верратти

«Ливерпуль», «Атлетико» и несколько саудовских клубов претендуют на полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти, сообщает Marca.

По данным источника, «матрасники» уже сделали предложение парижскому клубу. «ПСЖ» готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Сам футболист не планирует покидать Европу.