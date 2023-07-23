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Сегодня, 19:33

«Ливерпуль» и «Атлетико» заинтересованы в покупке Верратти

Виктория Кравченко
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«Ливерпуль», «Атлетико» и несколько саудовских клубов претендуют на полузащитника «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти, сообщает Marca.

По данным источника, «матрасники» уже сделали предложение парижскому клубу. «ПСЖ» готов отпустить игрока за 70 миллионов евро. Сам футболист не планирует покидать Европу.

В сезоне-2022/23 30-летний итальянец провел 29 матчей в лиге 1 и не отметился результативными действиями.

Марко Верратти
ФК Атлетико
ФК Ливерпуль
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