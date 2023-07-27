Почеттино доволен игрой голкипера «Челси» Кепы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает об игре голкипера Кепы Аррисабалаги, который в прошлом сезоне вернул себе место в основном составе.

«Мне нравится игра Кепы, он показывает большую приверженность. Он адаптируется к новым требованиям тренерского штаба», — сказал Почеттино на пресс-конференции.