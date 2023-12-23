Пирс Морган высмеял «Манчестер Юнайтед» за поражение «Вест Хэму»

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган прокомментировал сегодняшнее поражение «Манчестер Юнайтед» от «Вест Хэма» (0:2).

«Мне жаль болельщиков «Юнайтед», они больше никогда не увидят полные 90 минут матча», — написал Морган в соцсети после того, как фанаты манкунианцев стали покидать трибуны, не дожидаясь финального свистка.

Он такж высмеял тот факт, что «Манчестер Юнайтед» не забивает четыре матча подряд впервые с 1992 года.

«Тен Хаг побил столько рекордов!» — добавил Морган.

Клуб опустился на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков за 18 матчей.