Журналист Морган — Гвардиоле: «У тебя по два игрока мирового класса на позицию, а ты ноешь из-за календаря»

Журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после жалоб на календарь горожан в этом сезоне.

«Ну еще поплачь, Пеп... У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом количестве матчей», — написал Морган в соцсети X.

Ранее Гвардиола был недоволен расписанием матчей «горожан» после победы над «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.