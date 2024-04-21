Журналист Морган — Гвардиоле: «У тебя по два игрока мирового класса на позицию, а ты ноешь из-за календаря»
Журналист Пирс Морган раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу после жалоб на календарь горожан в этом сезоне.
«Ну еще поплачь, Пеп... У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом количестве матчей», — написал Морган в соцсети X.
Ранее Гвардиола был недоволен расписанием матчей «горожан» после победы над «Челси» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|5
|5
|77-26
|74
|
2
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|33
|12
|7
|14
|46-53
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
15
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|33
|3
|7
|23
|31-88
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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