Петр Чех начал хоккейную карьеру

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс». О сроках соглашения с 37-летним футболистом не сообщается. Однако известно, что Чех взял себе 39-й игровой номер.

— Очень рад, что у меня есть возможность выступать за «Феникс», чтобы получить игровой опыт, — цитирует Чеха официальный сайт клуба. — Надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде достигнуть целей на сезон и выиграть максмально возможное количество матчей. После 20 лет в профессиональном футболе это станет потрясающим опытом для меня. Хоккей — игра, которую я люблю смотреть и играть в нее с самого детства.

Напомним, что Чех завершил карьеру после сезона-2018/19. Дебютировать за «Гилфорд» Чех может 12 октября в матче против «Ноттингема».