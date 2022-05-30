Перишич прошел успешный медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм»

Полузащитник Иван Перишич подпишет контракт с «Тоттенхэмом». 30 мая он прошел успешное медобследование в Лондоне, пишет журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что хорват согласовал условия контракта с «Тоттенхэмом» на два года.

Действующий контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до конца июня 2022 года, поэтому он может покинуть команду на правах свободного агента этим летом.

33-летний хорват выступает за «Интер» с августа 2015 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 48 матчах, забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.