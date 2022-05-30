«МЮ» начал переговоры о трансфере защитника «Аякса» Тимбера

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере защитника «Аякса» Юрриена Тимбера, сообщает The Guardian.

По данным источника, Эрик тен Хаг хочет сделать 20-летнего футболиста одним из своих первых подписаний. Новый главный тренер «МЮ» знаком с игроком по совместной работе в амстердамской команде. За защитника «Аякс» намерен потребовать около 50 миллионов евро.

Тимбер провел за амстердамский клуб в сезоне-2021/22 43 матча, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Контракт голландца с «Аяксом» истекает в июне 2024 года. Его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.