Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии зашли в тупик
Переговоры между руководством «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу защитника «горожан» Эрика Гарсии зашли в тупик, сообщает Sport.es.
Каталонцы возобновили переговоры с «Сити» по 19-летнему футболисту, однако английский клуб не соглашается на снижение цены на Гарсию. «Ман Сити» по-прежнему хочет получить за испанца 15 миллионов евро.
Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В 2017 году он перешел в молодежную команду «Сити», а в декабре 2018 года дебютировал в основном составе.
Его текущий контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.