Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии зашли в тупик

19:51
Теги:

Переговоры между руководством «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу защитника «горожан» Эрика Гарсии зашли в тупик, сообщает Sport.es.

Каталонцы возобновили переговоры с «Сити» по 19-летнему футболисту, однако английский клуб не соглашается на снижение цены на Гарсию. «Ман Сити» по-прежнему хочет получить за испанца 15 миллионов евро.

Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В 2017 году он перешел в молодежную команду «Сити», а в декабре 2018 года дебютировал в основном составе.

Его текущий контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир