Переговоры «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу Эрика Гарсии зашли в тупик

Переговоры между руководством «Барселоны» и «Манчестер Сити» по трансферу защитника «горожан» Эрика Гарсии зашли в тупик, сообщает Sport.es.

Каталонцы возобновили переговоры с «Сити» по 19-летнему футболисту, однако английский клуб не соглашается на снижение цены на Гарсию. «Ман Сити» по-прежнему хочет получить за испанца 15 миллионов евро.

Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В 2017 году он перешел в молодежную команду «Сити», а в декабре 2018 года дебютировал в основном составе.

Его текущий контракт с английским клубом рассчитан до 2021 года.