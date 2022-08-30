Паредес отказался переходить в «Арсенал» из «ПСЖ». Аргентинец хочет играть за «Ювентус»

«Арсенал» хотел оформить трансфер полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако 28-летний аргентинец отказался переходить в английский клуб, сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Паредес намерен переехать в Италию и выступать за «Ювентус». Бывший игрок «Зенита» уже договорился с туринцами о контракте, однако клубы не могут прийти к согласию по сумме трансфера.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.