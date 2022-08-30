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Сегодня, 16:13

Паредес отказался переходить в «Арсенал» из «ПСЖ». Аргентинец хочет играть за «Ювентус»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Арсенал» хотел оформить трансфер полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса. Однако 28-летний аргентинец отказался переходить в английский клуб, сообщает инсайдер Адриен Гренье.

Паредес намерен переехать в Италию и выступать за «Ювентус». Бывший игрок «Зенита» уже договорился с туринцами о контракте, однако клубы не могут прийти к согласию по сумме трансфера.

В минувшем сезоне Паредес провел 22 матча, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Действующее соглашение Паредеса с «ПСЖ» продлится до июня 2023 года. Ранее появилась информация, что парижане готовы продать хавбека за 25 миллионов евро.

Леандро Паредес
ФК Арсенал (Лондон)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ман. Сити 4 3 1 0 13-5 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 9-3 10
4
 Брайтон 4 3 1 0 5-1 10
5
 Лидс 4 2 1 1 7-4 7
6
 Челси 4 2 1 1 5-6 7
7
 Ньюкасл 4 1 3 0 6-4 6
8
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
9
 Фулхэм 4 1 2 1 6-6 5
10
 Ливерпуль 4 1 2 1 13-5 5
11
 Брентфорд 4 1 2 1 9-6 5
12
 Саутгемптон 4 1 1 2 5-8 4
13
 Кр. Пэлас 4 1 1 2 6-8 4
14
 Нот. Форест 4 1 1 2 2-5 4
15
 Борнмут 4 1 0 3 2-16 3
16
 Вест Хэм 4 1 0 3 1-5 3
17
 Астон Вилла 4 1 0 3 3-7 3
18
 Вулверхэмптон 4 0 2 2 2-4 2
19
 Эвертон 4 0 2 2 3-5 2
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 - : -
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 - : -
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 - : -
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 - : -
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 - : -
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 - : -
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 - : -
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 4
Морено Родриго

Морено Родриго

Лидс

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 3 0 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
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