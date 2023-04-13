Отец полузащитника «Брайтона» Макаллистера: «Вероятно, что летом Алексис будет играть в другой команде»

Отец полузащитник «Брайтона» Алексиса Макаллистера высказался о будущем сына.

«Вполне вероятно, что летом Алексис будет играть в другой команде. Мы пока не знаем, в какой именно, поскольку переговоры только начинаются», — приводит слова Макаллистера-старшего Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в 24-летнем аргентинце заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». В текущем сезоне он провел за английскую команду 29 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.