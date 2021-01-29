Орье в гневе уехал со стадиона в перерыве матча с «Ливерпуля»

Правый защитник «Тоттенхэма» Серж Орье в гневе покинул стадион, после того как был заменен в перерыве матча 20-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:3), сообщает Daily Mail.

На 4-ой добавленной к первому тайму минуте Роберто Фирмино вывел «Ливерпуль» вперед. Гол пришел с правого фланга защиты «Тоттенхэма», где играет ивуарийский защитник. Жозе Моуриньо решил в перерыве заменить Орье, что очень не понравилось футболисту. По данным источника, он сначала покинул раздевалку команды, а потом и вовсе ушел со стадиона.

После поражения от «Ливерпуля» «Тоттенхэм» остался на 6 месте с 33 очками после 19 матчей. Серж Орье в нынешнем сезоне провел 11 матчей в премьер-лиге, забил 2 мяча, отдал одну голевую передачу и дважды был заменен по ходу встречи.