Вратарь «МЮ» Ромеро может уйти в «Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» заинтересован в подписании третьего вратаря «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро, сообщает Mundo Deportivo.

Основной голкипер «Кристал Пэлас» Висенте Гуаита может уйти в «Реал Сосьедад». Лондонцы видят в 33-летнем аргентинце замену своему первому номеру. Ромеро не заявлен за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и Лиге чемпионов, он не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

33-летний вратарь пришел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, но так и не стал основным. За 6 сезонов у аргентинца 7 матчей в АПЛ. Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.