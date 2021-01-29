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«Ливерпуль» рассматривает Санчеша в качестве замены Вайналдуму

14:48
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«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает AnfieldWatch.

По информации источника, мерсисайдцы видят в 23-летнем португальце потенциальную замену Джорджиньо Вайналдуму, который может покинуть команду летом на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 12 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.anfieldwatch.co.uk/exclusive-fabrizio-romano-reveals-the-players-liverpool-are-considering-to-replace-gini-wijnaldum/

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