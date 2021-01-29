«Ливерпуль» рассматривает Санчеша в качестве замены Вайналдуму

«Ливерпуль» интересуется полузащитником «Лилля» Ренату Санчешем, сообщает AnfieldWatch.

По информации источника, мерсисайдцы видят в 23-летнем португальце потенциальную замену Джорджиньо Вайналдуму, который может покинуть команду летом на правах свободного агента.

В сезоне-2020/21 Санчеш провел 12 матчей за «Лилль», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.