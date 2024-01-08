«Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

«Манчестер Сити» встретится в гостях с «Тоттенхэмом», «Астон Вилла» на выезде сыграет с «Челси». «Ливерпуль» проведет матч с победителем пары «Норвич» - «Бристоль Роверс».

Клуб шестого дивизиона Англии «Мейдстон Юнайтед» сыграет на выезде с «Ипсвичем».

Матчи состоятся 27 и 28 января.

Результаты жеребьевки 4-го раунда Кубка Англии:

«Уотфорд» — «Саутгемптон»

«Блэкберн» — «Рексэм»

«Борнмут» — «Суонси»

«Вест Бромвич» — «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»

«Вест Хэм»/«Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»

«Шеффилд Уэднсдей» — «Ковентри»

«Лестер» — «Халл»/«Бирмингем»

«Челси» — «Астон Вилла»

«Ипсвич» — «Мейдстон Юнайтед»

«Ливерпуль» — «Норвич»/«Бристоль Роверс»

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Лидс» — «Плимут»

«Кристал Пэлас»/«Эвертон» — «Лутон»/«Болтон»

«Ньюпорт Каунти»/«Истли» — «Уиган»/«Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» — «Брайтон»

«Фулхэм» — «Ньюкасл»