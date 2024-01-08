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Де Брейне о восстановлении: «Я был таксистом — с тремя детьми времени не так уж много»

Руслан Минаев
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Кевин де Брейне.
Фото Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне рассказал о том, как проводил свободное время по время восстановления после травмы.

32-летний футболист не играл с 11 сентября после травмы подколенного сухожилия.

«Честно говоря, с тремя детьми в возрасте от трех до семи лет [свободного времени] не так уж и много, фактически я работал таксистом. Мне понравилось», — цитирует де Брейне Goal.

Хавбек вышел на замену в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилдом» (5:0). Де Брейне провел на поле 33 минуты и отдал результативную передачу.

Кевин де Брейне
ФК Манчестер Сити
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
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 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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 - : -
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Эвертон – Астон Вилла
 - : -
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МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
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20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
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20.01 20:30
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