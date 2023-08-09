О'Нил стал главным тренером «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о назначении Гари О'Нила на пост главного тренера команды.

Он сменил на этой должности Хулена Лопетеги, который 9 августа покинул клуб.

Последним местом работы О'Нила был «Борнмут», который 40-летний тренер покинул в июне этого года.

В 1-м туре нового сезона чемпионата Англии «Вулверхэмптон» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 14 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.