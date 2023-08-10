«Фулхэм» и «Челси» договорились по трансферу Хадсона-Одои

«Фулхэм» и «Челси» наконец пришли к компромиссу по поводу суммы за трансфер вингера Каллума Хадсона-Одои.

Как написал в Twitter журналист Чарли Гордон, все стороны уверены, что сделка будет оформлена.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 21 матче.