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Сегодня, 03:09

«Фулхэм» и «Челси» договорились по трансферу Хадсона-Одои

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» и «Челси» наконец пришли к компромиссу по поводу суммы за трансфер вингера Каллума Хадсона-Одои.

Как написал в Twitter журналист Чарли Гордон, все стороны уверены, что сделка будет оформлена.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои на правах аренды выступал за «Байер». Он забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу в 21 матче.

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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
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 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
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11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
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 - : -
12.08 17:00
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12.08 19:30
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