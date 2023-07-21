Онана взял себе номер 24 в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана определился с игровым номером. За английскую команду он будет выступать с числом 24 на спине.

Ранее Онана играл под этим номером за «Интер» и «Аякс». Также в сезоне-2017/18 он играл под единицей.

В четверг английский клуб объявил о подписании с 27-летним камерунцем контракта до июня 2028 года.

В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.