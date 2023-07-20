Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:36

Онана: «Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Новичок «Манчестер Юнайтед», голкипер Андре Онана прокомментировал подписание контракта с английским клубом.

Соглашение 27-летнего камерунца с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на год.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я всю свою жизнь усердно работал, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий, — цитирует пресс-служба клуба Онана. — Выйти на «Олд Траффорд», чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в победу команды, будет потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути. «МЮ» имеет историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом».

С лета 2022 года Онана выступал за «Интер». В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Андре Онана
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тактаров вернется в бои спустя 15 лет. Экс-чемпион UFC подерется с Монсоном
«У меня ноги выглядят, как у трупа». Устюгов пугает болельщиков показаниями в суде
Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Михельсон назвал сроки вывода «Арктик СПГ – 2» на полную мощность
В Белом доме назвали ориентировочные сроки поставок F-16 на Украину
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандеш назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
19
 Шеффилд Юн. 0 0 0 0 0-0 0
20
 Лутон Таун 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 22:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 14:30
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
12.08 17:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
12.08 17:00
Брайтон – Лутон Таун
 - : -
12.08 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
12.08 17:00
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
 - : -
12.08 19:30
Ньюкасл – Астон Вилла
 - : -
13.08 16:00
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
13.08 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
14.08 22:00
МЮ – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости