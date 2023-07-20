Онана: «Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь»
Новичок «Манчестер Юнайтед», голкипер Андре Онана прокомментировал подписание контракта с английским клубом.
Соглашение 27-летнего камерунца с «красными дьяволами» рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на год.
«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я всю свою жизнь усердно работал, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий, — цитирует пресс-служба клуба Онана. — Выйти на «Олд Траффорд», чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в победу команды, будет потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути. «МЮ» имеет историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом».
С лета 2022 года Онана выступал за «Интер». В сезоне-2022/23 голкипер провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -