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Сегодня, 08:16

Хендерсон готовится к медосмотру в клубе Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Хавбек Джордан Хендерсон близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Дэйва Окопа, в ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Аль-Иттифаком».

Сообщалось, что англичанин подпишет с саудовским клубом контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в неделю.

Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

«Аль-Иттифак» летом этого года возглавил Стивен Джеррард, который выступал вместе с Хендерсоном за «Ливерпуль».

АПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Джордан Хендерсон
ФК Аль-Иттифак
ФК Ливерпуль
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