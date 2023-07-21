Хендерсон готовится к медосмотру в клубе Саудовской Аравии
Хавбек Джордан Хендерсон близок к переходу в чемпионат Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Дэйва Окопа, в ближайшие часы игрок пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Аль-Иттифаком».
Сообщалось, что англичанин подпишет с саудовским клубом контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в неделю.
Хендерсон выступает за «Ливерпуль» с 2011 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. В сезоне-2022/23 он сыграл в 43 матчах во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.
«Аль-Иттифак» летом этого года возглавил Стивен Джеррард, который выступал вместе с Хендерсоном за «Ливерпуль».
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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