«Он фанатик футбола». Регилон отметил работу Конте в «Тоттенхэме»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон высказался о работе с главным тренером команды Антонио Конте.

«Очень много тренировались на протяжении последних недель и во время перерыва на матчи сборных. Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок. Конте фанатик футбола. Он говорил о нем везде: на тренировках, перед тренировками, после тренировок.Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактике на своей позиции», — заявил Регилон Sky Sport.