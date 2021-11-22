Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Он фанатик футбола». Регилон отметил работу Конте в «Тоттенхэме»

Регилон оценил работу Антонио Конте в «Тоттенхэме»
06:55
Теги:

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон высказался о работе с главным тренером команды Антонио Конте.

«Очень много тренировались на протяжении последних недель и во время перерыва на матчи сборных. Это одни из худших недель в моей жизни в плане тренировок. Конте фанатик футбола. Он говорил о нем везде: на тренировках, перед тренировками, после тренировок.Теперь я ложусь спать, думая о футболе и тактике на своей позиции», — заявил Регилон Sky Sport.

«Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает седьмое место в АПЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
Пушков оценил «изысканный вкус» разграбивших бутики «борцов за справедливость»
0