Регилон: «Менталитет «Тоттенхэма» соответствует большой команде»

Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон оценил игру команды в матче с «Лидсом» (2:1) в 12-м туре АПЛ.

«Я очень счастлив. Это мой первый гол в Премьер-лиге, и мы набираем три очка. Нужно продолжать также играть. Когда мы атакуем, у меня должен быть характер нападающего. Этого хочет наш тренер, я устал, но счастлив. В перерыве он сказал, чтобы мы шли вперед с дополнительными усилиями. Это был правильный путь. Наш менталитет соответствует большой команде», — приводит слова Регилона Sky Sports.

В составе «шпор» отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Серхио Регилон. У гостей забил Дэниэл Джеймс.

«Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает седьмое место. У «Лидса» 11 очков и 17-е место.