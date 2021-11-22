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Регилон: «Менталитет «Тоттенхэма» соответствует большой команде»

Серхио Регилон оценил игру «Тоттенхэма» в матче с «Лидсом»
06:26
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон оценил игру команды в матче с «Лидсом» (2:1) в 12-м туре АПЛ.

«Я очень счастлив. Это мой первый гол в Премьер-лиге, и мы набираем три очка. Нужно продолжать также играть. Когда мы атакуем, у меня должен быть характер нападающего. Этого хочет наш тренер, я устал, но счастлив. В перерыве он сказал, чтобы мы шли вперед с дополнительными усилиями. Это был правильный путь. Наш менталитет соответствует большой команде», — приводит слова Регилона Sky Sports.

В составе «шпор» отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг и Серхио Регилон. У гостей забил Дэниэл Джеймс.

«Тоттенхэм» набрал 19 очков и занимает седьмое место. У «Лидса» 11 очков и 17-е место.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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