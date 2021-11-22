Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл высказался о возможных кандидитах на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Действительно сложная ситуация, — приводит слова Кэмпбелла The Sub. — Чтобы уволить Сульшера и привести кого-то другого, нужно много денег. Знаю, что у клуба много средств, но, если посмотреть на финансовые отчеты, можно многое понять».

Бывший защитник предложил руководству «Манчестер Юнайтед» рассмотреть кандидатуру бывшего главного тренера «Ньюкасла» Стива Брюса.

«Может быть, Стив Брюс — неплохой вариант для «Манчестер Юнайтед»? Всего на шесть месяцев. Кто знает? В любом случае, что бы они ни сделали, это может быть неправильным решением», — сказал он.

21 ноября «МЮ» объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. «Ньюкасл» отправил Брюса в отставку 20 октября.