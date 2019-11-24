Оливер Макберни: «Если бы мы не набрали это очко, это была бы катастрофа»

Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макберни поделился впечатлениями от матча чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (3:3). Он забил третий мяч своей команды при счете 2:3.

— Я сказал судье, что не сомневаюсь в своей правоте, — цитирует ВВС Макберни. — Ребята боялись, что мяч коснулся моей руки. Но я знал, что сомневаться не в чем. Когда мы играем в своем лучшем стиле, можем противостоять сильнейшим командам мира. Соперникам некомфортно играть на нашем поле. А наши ребята никогда не сдаются. Но так играть нужно 90 минут. Последние 10-15 минут были безумными. Если бы мы не набрали это очко, это была бы катастрофа. Премьер-лига жестока.