«Объявите Бэйла, и я выпущу бабушку из клетки». Фанаты завалили «Тоттенхэм» просьбами
Официальный Twitter «Тоттенхэма» подвергся атаке фанатов, требующих объявить о подписании Гарета Бэйла. По информации СМИ, валлиец вернется в лондонский клуб из «Реала», «Тоттенхэм» возьмет его в аренду.
Почти каждый твит «Тоттенхэма» фанаты заваливают просьбой объявить о переходе Бэйла.
shelbie97: «Я просто хочу услышать от Гарета Бэйла слова «Я дома», «Тоттенхэм», пожалуйста, молю».
thfclucinda: «Объявите Бэйла, у меня телефон на 10 процентах зарядки».
thfcixer: «Ребята, огласите уже чертова Гарета Бэйла и Регилона!».
humanistjon: «Тоттенхэм», анонсируйте Бэйла!"
COYS_com: «Объявите Бэйла и Регилона, и я выпущу свою бабушку».
Последний пользователь приложил фото пожилой женщины в клетке.
Announce Bale & Reguilon at 6PM and I'll let my Nan out @SpursOfficial pic.twitter.com/nnyzjwZNO0— COYS.com (@COYS_com) September 18, 2020