«Объявите Бэйла, и я выпущу бабушку из клетки». Фанаты завалили «Тоттенхэм» просьбами

Официальный Twitter «Тоттенхэма» подвергся атаке фанатов, требующих объявить о подписании Гарета Бэйла. По информации СМИ, валлиец вернется в лондонский клуб из «Реала», «Тоттенхэм» возьмет его в аренду.

Почти каждый твит «Тоттенхэма» фанаты заваливают просьбой объявить о переходе Бэйла.

shelbie97: «Я просто хочу услышать от Гарета Бэйла слова «Я дома», «Тоттенхэм», пожалуйста, молю».

thfclucinda: «Объявите Бэйла, у меня телефон на 10 процентах зарядки».

thfcixer: «Ребята, огласите уже чертова Гарета Бэйла и Регилона!».

humanistjon: «Тоттенхэм», анонсируйте Бэйла!"

COYS_com: «Объявите Бэйла и Регилона, и я выпущу свою бабушку».

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