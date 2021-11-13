Обамеянг рассказал, как сорвался его переход в «Тоттенхэм»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что мог перейти в другой лондонский клуб, «Тоттенхэм».

«Не знаю, в курсе вы или нет, но несколько лет назад я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом». Не знаю, что они сделали не так, но теперь я в «Арсенале». Кажется, тогда я еще играл за «Сент-Этьен». Меня пригласили в Лондон, я приехал на тренировочную базу «Тоттенхэма», посетил стадион команды, все было нормально, но на следующий день мне никто не перезвонил. Ничего страшного, сейчас я доволен, что этого так и не произошло», — сказал в интервью Sky Sports Обамеянг.

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. На счету 32-летнего габонца 92 гола и 21 результативная передача в 159 матчах за «канониров».