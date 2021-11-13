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Обамеянг рассказал, как сорвался его переход в «Тоттенхэм»

12:44
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Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал, что мог перейти в другой лондонский клуб, «Тоттенхэм».

«Не знаю, в курсе вы или нет, но несколько лет назад я был близок к тому, чтобы подписать контракт с «Тоттенхэмом». Не знаю, что они сделали не так, но теперь я в «Арсенале». Кажется, тогда я еще играл за «Сент-Этьен». Меня пригласили в Лондон, я приехал на тренировочную базу «Тоттенхэма», посетил стадион команды, все было нормально, но на следующий день мне никто не перезвонил. Ничего страшного, сейчас я доволен, что этого так и не произошло», — сказал в интервью Sky Sports Обамеянг.

Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года. На счету 32-летнего габонца 92 гола и 21 результативная передача в 159 матчах за «канониров».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/watch/video/12467412/retire-or-sign-for-spurs-ask-auba

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Иван Торопцев все материалы автора

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