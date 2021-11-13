«Реал» заинтересован в подписании Погба бесплатно
«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Marca.
По данным источника, в следующие несколько месяцев мадридский клуб будет внимательно следить за 28-летним французом. Если Погба так и не продлит истекающий летом 2022 года контракт, «Реал» может подписаться его свободным агентом.
Также, как сообщает издание, игроком интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» пытается продлить контракт с Погба, но он пока не принял решение.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за английский клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/11/13/618d558b22601dee7d8b461d.html
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