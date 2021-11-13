«Реал» заинтересован в подписании Погба бесплатно

«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Marca.

По данным источника, в следующие несколько месяцев мадридский клуб будет внимательно следить за 28-летним французом. Если Погба так и не продлит истекающий летом 2022 года контракт, «Реал» может подписаться его свободным агентом.

Также, как сообщает издание, игроком интересуются «Ювентус» и «ПСЖ». «Манчестер Юнайтед» пытается продлить контракт с Погба, но он пока не принял решение.

В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за английский клуб 13 матчей во всех турнирах и отдал семь голевых передач.