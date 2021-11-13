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«Арсенал» отклонил несколько предложений по Мартинелли

11:50
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Отец нападающего «Арсенала» Габриэля Мартинелли рассказал, что «канониры» несколько раз отказались отпустить футболиста в другой клуб.

«После того, как Габриэль восстановился от травмы, он стал играть гораздо меньше, чем хотел бы. У него было несколько предложений от европейских клубов, но «Арсенал» не захотел расставаться с ним. Габриэль всем нравится, причем не только своей игрой, но и отношением к делу. Он почти всегда приезжает на тренировки первым и уезжает последним», — цитирует Yahoo Жоао Мартинелли.

В сезоне-2021/22 Мартинелли принял участие в 8 матчах «Арсенала», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего бразильца в 22 миллиона евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

Дополнительная информация:

https://esportes.yahoo.com/noticias/pai-de-martinelli-fala-sobre-especulacao-no-corinthians-153517513.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS5ici8&guce_referrer_sig=AQAAAN1zeFstgCy6Ku5TIOUbdxVdJFekISMsc1xIItSHLngWy-cne8LqL8-chk2d_-Wzg9aBKMyZHnA0

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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