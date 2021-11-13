«Арсенал» отклонил несколько предложений по Мартинелли
Отец нападающего «Арсенала» Габриэля Мартинелли рассказал, что «канониры» несколько раз отказались отпустить футболиста в другой клуб.
«После того, как Габриэль восстановился от травмы, он стал играть гораздо меньше, чем хотел бы. У него было несколько предложений от европейских клубов, но «Арсенал» не захотел расставаться с ним. Габриэль всем нравится, причем не только своей игрой, но и отношением к делу. Он почти всегда приезжает на тренировки первым и уезжает последним», — цитирует Yahoo Жоао Мартинелли.
В сезоне-2021/22 Мартинелли принял участие в 8 матчах «Арсенала», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 20-летнего бразильца в 22 миллиона евро.
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Дополнительная информация:
https://esportes.yahoo.com/noticias/pai-de-martinelli-fala-sobre-especulacao-no-corinthians-153517513.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS5ici8&guce_referrer_sig=AQAAAN1zeFstgCy6Ku5TIOUbdxVdJFekISMsc1xIItSHLngWy-cne8LqL8-chk2d_-Wzg9aBKMyZHnA0
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