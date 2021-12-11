Обамеянг не был включен в состав «Арсенала» на матч с «Саутгемтоном». Он опоздал на тренировку
Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг пропустил матч 16-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона», сообщает Sky Sports.
Главный тренер «канониров» Микель Артета объяснил, что это было сделало из-за нарушения дисциплины игроком. 32-летний габонец пропустил тренировку «канониров» в пятницу и не появлялся на клубной базе.
В сезоне-2021/22 Обамеянг провел 15 матчей за «Арсенал», на его счету 7 голов и 2 результативных передачи.
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