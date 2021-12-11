Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон»

17:28
Теги:

«Манчестер Сити» с минимальным счетом победил «Вулверхэмптон» в матче 16-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Победный мяч в середине второго тайма забил нападающий Рахим Стерлинг.

«Горожане» набрали 38 очков и сохраняют первое место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 15:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Стерлинг, 66 (1:0)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Зинченко Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Фоден, 56 ) Эрнандес Бернарду Силва Стерлинг Габриэл Жезус Грилиш (Де Брейне, 73 )
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са Аит Нури Коади Семеду Килман Саисс Рубен Невеш (Тринкан, 82) Жоау Моутинью Дендонкер (Поденсе, 86) Хименес Траоре (Хван Хи Чхан, 67)
Предупреждения
Рубен Диаш 40, Эрнандес 43, Жоау Канселу 81  -  Рубен Невеш 45, Хименес 45, Дендонкер 78
Удаления
Хименес 45 (вторая ж.к)
Судьи
Мосс

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Выиграла марафон, пробежав всего 1,5 километра. История великого жульничества
Россияне назвали самый любимый фильм времен СССР
2