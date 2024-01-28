«Манчестер Юнайтед» с трудом выбил клуб 4-го дивизиона «Ньюпорт Каунти» из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Ньюпорт Каунти» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 4:2.

Первые два гола в матче забили гости — на 7-й минуте отметился Бруну Фернандеш, спустя 6 минут отличился Кобби Майну.

К началу второго тайма счет уже был равным. У клуба из 4-го английского дивизиона голы забивали Брин Моррис и Уилл Эванс.

В середине второй половины встречи вингер «красных дьяволов» Антони забил победный гол. В добавленное время Расмус Хойлунд установил окончательный счет.

«МЮ» вышел в 1/8 финала и встретится с победителем матча «Бристоль Сити» — «Ноттингем Форест» (0:0 после первого матча).