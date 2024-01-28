«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

«Ливерпуль» дома одержал победу над «Норвичем» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.

За мерсисайдцев по разу забили Кертис Джонс (16-я минута), Дарвин Нуньес (28-я), Диогу Жота (53-я), Вирджил ван Дейк (63-я) и Райан Гравенберх (90+5-я).

За гостей отличились Бен Гибсон (22-я) и Борха Сайнс (69-я).

Игра стала для «Ливерпулей» первой с момента, когда главный тренер команды Юрген Клопп объявил об уходе в конце сезона. Болельщики «Ливерпуля» трогательно встретили 56-летнего специалиста перед матчем.