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«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Кертис Джонс и Дарвин Нуньес.
Фото ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» дома одержал победу над «Норвичем» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.

За мерсисайдцев по разу забили Кертис Джонс (16-я минута), Дарвин Нуньес (28-я), Диогу Жота (53-я), Вирджил ван Дейк (63-я) и Райан Гравенберх (90+5-я).

За гостей отличились Бен Гибсон (22-я) и Борха Сайнс (69-я).

Игра стала для «Ливерпулей» первой с момента, когда главный тренер команды Юрген Клопп объявил об уходе в конце сезона. Болельщики «Ливерпуля» трогательно встретили 56-летнего специалиста перед матчем.

Англия. Кубок. 1/16 финала
28 янв, 17:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
5:2
Норвич
Источник: Сетка Кубка Англии
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Норвич
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«Саутгемптон» вырвал ничью в матче с «Уотфордом» в Кубке Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 14 6 1 47-18 48
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Арсенал 21 13 4 4 42-20 43
4
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 21 10 5 6 35-32 35
7
 Брайтон 21 8 8 5 38-33 32
8
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 21 8 5 8 30-31 29
12
 Борнмут 20 7 4 9 28-39 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Брентфорд 20 6 4 10 29-33 22
15
 Кр. Пэлас 21 5 6 10 22-34 21
16
 Нот. Форест 21 5 5 11 26-38 20
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 21 2 4 15 17-51 10
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30.01 22:30
Нот. Форест – Арсенал
 - : -
30.01 22:45
Фулхэм – Эвертон
 - : -
30.01 22:45
Лутон Таун – Брайтон
 - : -
30.01 23:00
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
 - : -
30.01 23:15
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
31.01 22:30
Тоттенхэм – Брентфорд
 - : -
31.01 22:30
Ман. Сити – Бернли
 - : -
31.01 23:15
Ливерпуль – Челси
 - : -
1.02 22:30
Вест Хэм – Борнмут
 - : -
1.02 23:15
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Ливерпуль

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Доминик Соланке

Борнмут

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Мохамед Салах

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 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

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 8
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Вулверхэмптон

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Ив Биссума

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