«Ливерпуль» разгромил «Норвич» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
«Ливерпуль» дома одержал победу над «Норвичем» в матче 1/16 финала Кубка Англии — 5:2.
За мерсисайдцев по разу забили Кертис Джонс (16-я минута), Дарвин Нуньес (28-я), Диогу Жота (53-я), Вирджил ван Дейк (63-я) и Райан Гравенберх (90+5-я).
За гостей отличились Бен Гибсон (22-я) и Борха Сайнс (69-я).
Игра стала для «Ливерпулей» первой с момента, когда главный тренер команды Юрген Клопп объявил об уходе в конце сезона. Болельщики «Ливерпуля» трогательно встретили 56-летнего специалиста перед матчем.
Источник: Сетка Кубка Англии
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|В
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|П
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|
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|21
|14
|6
|1
|47-18
|48
|
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|20
|13
|4
|3
|48-23
|43
|
3
|Арсенал
|21
|13
|4
|4
|42-20
|43
|
4
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|43-27
|43
|
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|21
|12
|4
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|40
|
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|35-32
|35
|
7
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|8
|5
|38-33
|32
|
8
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|21
|10
|2
|9
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|32
|
9
|Челси
|21
|9
|4
|8
|35-31
|31
|
10
|Ньюкасл
|21
|9
|2
|10
|41-32
|29
|
11
|Вулверхэмптон
|21
|8
|5
|8
|30-31
|29
|
12
|Борнмут
|20
|7
|4
|9
|28-39
|25
|
13
|Фулхэм
|21
|7
|3
|11
|28-36
|24
|
14
|Брентфорд
|20
|6
|4
|10
|29-33
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|21
|5
|6
|10
|22-34
|21
|
16
|Нот. Форест
|21
|5
|5
|11
|26-38
|20
|
17
|Эвертон
|21
|8
|3
|10
|24-28
|17
|
18
|Лутон Таун
|20
|4
|4
|12
|24-38
|16
|
19
|Бернли
|21
|3
|3
|15
|21-42
|12
|
20
|Шеффилд Юн.
|21
|2
|4
|15
|17-51
|10
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|30.01
|22:30
|
Нот. Форест – Арсенал
|- : -
|30.01
|22:45
|
Фулхэм – Эвертон
|- : -
|30.01
|22:45
|
Лутон Таун – Брайтон
|- : -
|30.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – Шеффилд Юн.
|- : -
|30.01
|23:15
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|31.01
|22:30
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|- : -
|31.01
|22:30
|
Ман. Сити – Бернли
|- : -
|31.01
|23:15
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|1.02
|22:30
|
Вест Хэм – Борнмут
|- : -
|1.02
|23:15
|
Вулверхэмптон – МЮ
|- : -
Лидеры
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ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|17
|1
|7
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|17
|1
|6
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