Артета может уйти из «Арсенала» в конце сезона

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета покинет команду по окончании сезона, сообщает Sport.es.

По информации источника, 41-летний испанец уже сообщил о предстоящем уходе своему ближайшему окружению.

Также утверждается, что решение Артеты не связано с будущим вакантным местом главного тренера «Барселоны», хотя президент каталонцев Жоан Лапорта с уважением относится к специалисту и хотел бы, чтобы он однажды возглавил команду.

Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. После 21 матча «канониры» с 43 очками занимают третье место в турнирной таблице АПЛ.

26 января об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона объявил Юрген Клопп. На следующий день с подобным заявлением выступил главный тренер «Барселоны» Хави.