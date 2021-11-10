«Ньюкасл» вступил в переговоры с представителями защитника «Баварии» Зюле

«Ньюкасл» пытается подписать защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Newcastle World.

По информации источника, руководство «сорок» вступило в переговоры с представителями 26-летнего немца. Сообщается, что клуб рассматривает футболиста как одну из главных трансферных целей на январь 2022 года и рассчитывает усилить линию обороны.

В сезоне-2021/22 Зюле провел 17 матчей за «Баварию», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.