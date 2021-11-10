«Ньюкасл» вступил в переговоры с представителями защитника «Баварии» Зюле
08:58
«Ньюкасл» пытается подписать защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Newcastle World.
По информации источника, руководство «сорок» вступило в переговоры с представителями 26-летнего немца. Сообщается, что клуб рассматривает футболиста как одну из главных трансферных целей на январь 2022 года и рассчитывает усилить линию обороны.
В сезоне-2021/22 Зюле провел 17 матчей за «Баварию», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.newcastleworld.com/sport/football/newcastle-united/exclusive-contact-made-with-niklas-sule-as-newcastle-united-look-to-january-recruitment-drive-3449827
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