Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Хэм» интересуется сыном Симеоне

09:14
Теги:

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает Daily Express.

По информации источника, «молотобойцы» видят в 26-летнем аргентинце усиление атакующей линии, которое позволит конкурировать в борьбе за попадание в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.

В сезоне-2021/22 Симеоне провел 10 матчей за «Верону», на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Форвард выступает за команду на правах аренды из «Кальяри», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Нападающий является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1518705/West-Ham-transfer-news-Serie-A-goal-machine-Giovanni-Simeone

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что будет, если есть хурму каждый день?
0