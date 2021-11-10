«Вест Хэм» интересуется сыном Симеоне
09:14
«Вест Хэм» интересуется нападающим «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает Daily Express.
По информации источника, «молотобойцы» видят в 26-летнем аргентинце усиление атакующей линии, которое позволит конкурировать в борьбе за попадание в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.
В сезоне-2021/22 Симеоне провел 10 матчей за «Верону», на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Форвард выступает за команду на правах аренды из «Кальяри», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.
Нападающий является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1518705/West-Ham-transfer-news-Serie-A-goal-machine-Giovanni-Simeone
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