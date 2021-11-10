«Вест Хэм» интересуется сыном Симеоне

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает Daily Express.

По информации источника, «молотобойцы» видят в 26-летнем аргентинце усиление атакующей линии, которое позволит конкурировать в борьбе за попадание в топ-4 турнирной таблицы АПЛ.

В сезоне-2021/22 Симеоне провел 10 матчей за «Верону», на его счету 9 голов и 3 результативных передачи. Форвард выступает за команду на правах аренды из «Кальяри», портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

Нападающий является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.