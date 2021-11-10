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Смит-Роу: «Тоттенхэм» хотел подписать меня в 15-16 лет, но, как болельщик «Арсенала», я никогда не интересовался этим»

06:58
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Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу рассказал, что мог перейти в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» хотел подписать меня, когда мне было 15 или 16 лет, но, как болельщик «Арсенала», я никогда не интересовался этим. Я присоединился к «Арсеналу» в 10 лет и был полон решимости добиться успеха в своем клубе», — приводит слова Смит-Роу Guardian.

Ранее 21-летний хавбек впервые был вызван в расположение сборной Англии для подготовки к матчам отборочного турнира ЧМ-2022 против Албании и Сан-Марино.

В текущем сезоне Смит-Роу провел 13 матчей за «Арсенал», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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