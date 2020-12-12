«Вест Бровмвич» потерпел очередное поражение, уступив «Ньюкаслу»
«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в матче 12-го тура чемпионата Англии. «Сороки» на своем поле взяли верх со счетом 2:1.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
12-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:1 (1:0)
Голы: Альмирон, 1 (1:0). Ферлонг, 50 (1:1). Гэйл, 82 (2:1).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт (Мерфи, 80), Льюис (Гэйл, 69), Шелви, Хэйден, Альмирон (Йедлин, 86), Ш.Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Иванович, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Кровинович, Галлахер (Грощицки, 80), Филлипс, Робинсон (Гиббс, 46), Грант (Остин, 46).
Предупреждения: Льюис, 35. Ферлонг, 35. Аджайи, 69. Иванович, 88. Уилсон, 90+5.
Судья: Инглэнд (Англия).
12 декабря. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/
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