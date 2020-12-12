Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Вест Бровмвич» потерпел очередное поражение, уступив «Ньюкаслу»

19:54
Теги:

«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» в матче 12-го тура чемпионата Англии. «Сороки» на своем поле взяли верх со счетом 2:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион» — 2:1 (1:0)

Голы: Альмирон, 1 (1:0). Ферлонг, 50 (1:1). Гэйл, 82 (2:1).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт (Мерфи, 80), Льюис (Гэйл, 69), Шелви, Хэйден, Альмирон (Йедлин, 86), Ш.Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Иванович, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Сойерс, Кровинович, Галлахер (Грощицки, 80), Филлипс, Робинсон (Гиббс, 46), Грант (Остин, 46).

Предупреждения: Льюис, 35. Ферлонг, 35. Аджайи, 69. Иванович, 88. Уилсон, 90+5.

Судья: Инглэнд (Англия).

12 декабря. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир