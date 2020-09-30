«Ньюкасл» спасся от поражения в матче с «Ньюпортом» и выиграл по пенальти
21:48
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Ньюкасл» победил «Ньюпорт» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью — 1:1.
На 87-й минуте Джонджо Шелви спас своим голом «Ньюкасл» от поражения. 11-метровые гости пробили точнее — 5:4.
Кубок английской лиги
1/8 финала
«Ньюпорт» — «Ньюкасл» — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:5
Голы: Абрахамс, 5 (1:0). Шелви, 87 (1:1).
«Ньюкасл»: Гиллеспи, Фернандес, Крафт (Шер, 72), Манкильо, Льюис, Шелви, Альмирон (Уилсон, 62), Лонгстафф, Кэрролл (Жоэлинтон, 62), Мерфи, Фрэйзер.
Предупреждение: Шелви, 16.
Судья: Брукс.
30 сентября. Ньюпорт. Стадион «Родни Пэрейд».
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