«Ньюкасл» приобрел у «Реал Сосьедад» нападающего Исака

«Ньюкасл» объявил о завершении одного из самых дорогих трансферов текущего лета, сообщает сайт клуба.

Нападающий «Реал Сосьедад» Александер Исак переходит переходит в стан «сорок» за 70 миллионов евро, заключив долгосрочный контракт.

Также в контракте присутствуют бонусы, которые могут увеличить сумму сделки на 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Исак принял участие в 41 матче во всех турнирах за «Реал Сосьедад», забил 10 голов и сделал 3 голевые передачи.

22-летний швед дебютировал за сборную страны в 2017 году. Он провел за национальную команду 37 матчей и забил 9 голов.