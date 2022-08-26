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Сегодня, 16:53

Гвардиола: «Бернарду Силва остается игроком «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Бернарду Силва останется в команде.

«Мы не получали никаких звонков по Бернарду. Он остается игроком «Манчестер Сити», — цитирует тренера The Telegraph.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» отказался продать полузащитника Бернарду Силву «ПСЖ» за 70 миллионов евро.

Также большой интерес к 28-летнему португальцу приписывали со стороны «Барселоны».

В нынешнем сезоне Бернарду забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Бернарду Силва
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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