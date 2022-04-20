«Ньюкасл» претендует на нападающего «Брентфорда»

«Ньюкасл» проявляет активный интерес к нападающему «Брентфорду» Айвану Тони. «Сороки» постараются оформить переход форварда в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Нынешний контракт 26-летнего игрока с ямайскими корнями с «Брентфордом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тони в 35 миллионов евро.

В этом сезоне АПЛ форвард провел 28 матчей, в которых забил 12 голов. Также на его счету 4 голевые передачи.