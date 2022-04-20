Погба принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба принял решение покинуть команду. Летом он намерен перейти в другой клуб, утверждает Sky Sports.

Ранее появилась информация, что 29-летний француз может подписать контракт с «ПСЖ». Соглашение будет рассчитано на четыре года.

В нынешнем сезоне Погба забил один мяч и отдал девять результативных передач в 25 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Рыночная стоимость французского футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.