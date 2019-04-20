"Ньюкасл" обыграл "Саутгемптон"

"Ньюкасл" победил "Саутгемптон" в матче 35-го тура чемпионата Англии. Это позволило "сорокам" подняться с 15-го на 12-е место в таблице. "Саутгемптон" идет 16-м.

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35-й тур

"Ньюкасл" - "Саутгемптон" - 3:1 (2:0)

Голы: Перес, 27 (1:0). Перес, 31 (2:0). Лемина, 59 (2:1). Перес, 86 (3:1).

"Ньюкасл": Дубравка, Шер (Фернандес, 69), Манкильо, Дамметт, Ласкеллес, Ритчи, Ки Сон Ен, Хэйден (Диаме, 78), Альмирон (Атсу, 64), Рондон, Перес.

"Саутгемптон": Ганн, Бертранд, Йосида, Стивенс (Армстронг, 46), Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ингс (Лонг, 76), Симс (Лемина, 46).

Предупреждения: Уорд-Проуз, 23. Ромеу, 62.

Судья: Тэйлор.

20 апреля. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".